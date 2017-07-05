Замороженную мурманскую треску не выпустили из Псковской области из-за путаницы в документах
На российско-латвийской границе в пункте пропуска Убылинка приостановлено движение грузового автомобиля, перемещавшего в Латвию замороженную треску из Мурманской области.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, груз задержан в связи с нарушением порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов. Это выразилось в несоответствии сведений об адресе экспортера, заявленных в ветеринарном сертификате, товаротранспортных документах, а также в несоответствии сведений о стране назначения, заявленных в ветеринарном сертификате, сведениям о стране назначения, заявленным в товаротранспортных документах и разрешении Россельхознадзора на вывоз товара. Принято решение о возврате товара, оформлен акт о возврате груза.