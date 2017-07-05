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Общество

Замороженную мурманскую треску не выпустили из Псковской области из-за путаницы в документах

На российско-латвийской границе в пункте пропуска Убылинка приостановлено движение грузового автомобиля, перемещавшего в Латвию замороженную треску из Мурманской области.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, груз задержан в связи с  нарушением порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов. Это выразилось в несоответствии сведений об адресе экспортера, заявленных в ветеринарном сертификате, товаротранспортных документах, а также в несоответствии сведений о стране назначения, заявленных в ветеринарном сертификате, сведениям о стране назначения, заявленным в товаротранспортных документах и разрешении Россельхознадзора на вывоз товара. Принято решение о возврате товара, оформлен акт о возврате груза.

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