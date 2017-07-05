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Общество

30 тонн санкционных яблок и томатов уничтожили на полигоне в Себеже

4 июля на полигоне твердых бытовых отходов в Себеже уничтожены четыре партии подкарантинной продукции, незаконно ввезенной на территорию Российской Федерации. Общий вес уничтоженных фруктов и овощей оставил более 30 тонн.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, под трактор попали 20 тонн яблок из Польши, 6 тонн яблок неустановленного происхождения и 4,64 тонны томатов неустановленного происхождения.

Партии подкарантинной продукции задержаны в Псковской области в результате совместных с правоохранительными органами мероприятий по контролю за ввозом товаров из Белоруссии на территорию Российской Федерации. Грузы перемещались без сопроводительных документов.

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