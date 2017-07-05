Запрещён ввоз 200 кг клубники из Белоруссии в Псковскую область

19:58, 05 июля 2017, ПАИ

4 июля в фитосанитарном контрольном пункте в деревне Лобок Невельского района запрещён ввоз в Псковскую область с территории Белоруссии 200 кг клубники без фитосанитарного сертификата. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Автотранспортное средство возвращено на территорию страны-экспортёра. Представитель владельца груза привлечен к административной ответственности по ст. 10.2 КоАП РФ (нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции на территорию РФ).

Кроме того, при проведении лабораторных исследований солёно-сушёного желтого полосатика, произведенного в Таиланде, выявлено несоответствие образца требованиям решения комиссии Таможенного союза «О применении санитарных мер в Таможенном союзе» по микробиологическим показателям.

Партия солёной рыбы весом более 16 тонн находилось на одном из складов временного хранения.

Также микробиологическим показателям не соответствовала партия солёно-сушёного тунца весом 2,4 тонны. Предпринимаются меры по пресечению оборота указанных партий товара.