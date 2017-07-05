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Общество

Президенты ФИДЕ и РШФ поздравили псковичей с открытием Всероссийского ресурсного центра

Президент Международной Федерации шахмат (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов и президент Российской шахматной федерации Андрей Филатов поздравили жителей Псковской области с открытием Всероссийского ресурсного центра и присвоением имени великого шахматиста Александра Петрова гимназии в Опочке. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Федерации шахмат Псковской области.

Кирсан Илюмжиновв своём поздравлении поблагодарил губернатора области Андрея Турчака и главу Опочецкого района Юрия Ильина за непосредственное участие и поддержку создания в Опочке Всероссийского ресурсного центра подготовки и повышению квалификации педагогов шахматного образования. 

«С тех пор, как в 2008 году были введены шахматные уроки в школах Псковской области, ваш регион накопил достаточный и интересный опыт преподавания шахмат в образовательных учреждениях. Нам очень приятно, что пригодился и опыт Республики Калмыкия, где мы впервые внедрили шахматы в образовательный процесс. Уверен, что вашим педагогам и организаторам шахматной жизни есть что рассказать, и чем поделиться с учителями и педагогами других регионов России», - отметил Кирсан Илюмжинов.

Андрей Филатов в своём поздравлении выразил надежду, что открытие Всероссийского ресурсного центра является не только результатом многолетней деятельности по развитию шахмат в Псковской области, но и началом нового этапа роста интереса к школьным шахматам в области, а также пожелал Ресурсному центру больших успехов на поприще популяризации шахмат не только в Псковской области, но и в России в целом. Тем более Российская шахматная федерация продолжает реализацию на территории многих регионов России проекта «Шахматы в школах» при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

Президент РШФ выразил благодарность Андрею Турчаку за содействие в развитии шахмат в Псковской области, а также поблагодарил главу Опочецкого района Юрия Ильина за активный вклад и всестороннюю поддержку шахматного движения Опочецкого района.

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