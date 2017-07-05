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Общество

На учениях ВДВ под Псковом опробовали новейшую машину обеспечения видеосвязи

Новейшую машину управления П-230Т на базе автомобиля «Тигр», обеспечивающую защищенную видеосвязь между командующим Воздушно-десантными войсками с командирами подразделений на поле боя, впервые применили на учениях в Псковской области сегодня, 5 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника штаба ВДВ России генерал-лейтенанта Николая Игнатова.

По его словам, машина поступила в войска в июне. Она оснащена современным телекоммуникационным оборудованием и позволяет обеспечить защищенную телефонную, видеоконференцсвязь и электронную переписку. Автоматизированные рабочие места в машине дают возможность командованию ВДВ видеть оперативную обстановку в зоне боевых действий в режиме реального времени, а командирам подразделений — оперативно передавать боевые донесения.

Напомним, в учениях задействованы около 2 тысяч десантников из Ульяновского, Ивановского и Псковского соединений ВДВ. Их особенность заключается в проведении десантниками наступательных и диверсионных действий, а также маневренной обороны на незнакомых полигонах.

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