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Общество

Военный следственный отдел принимает сообщения о преступлениях по телефону доверия

Военный следственный отдел СК России по Псковскому гарнизону Западного военного округа принимает сообщения о преступлениях по телефону доверия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства. 

Военный следственный отдел СК России по Псковскому гарнизону осуществляет рассмотрение сообщений о преступлениях и предварительное расследование по уголовным делам о преступлениях, к которым относятся:

- преступления, совершенные военнослужащими (Минобороны РФ, ФСБ РФ (за исключением военнослужащих пограничной службы), ФСО РФ, Росгвардии, МЧС РФ) и гражданами, проходящими военные сборы;

- преступления, совершенные лицами гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в связи с выполнением ими своих служебных обязанностей или совершенные на территории (в расположении) воинской части, соединения, учреждения;

- преступления, совершенные работниками открытого акционерного общества «Оборонсервис» и управляемых им открытых акционерных обществ, общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (ДОСААФ России) в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей;

 -преступления, совершенные работниками страховых компаний, осуществляющих за счет бюджетных средств страхование жизни и здоровья военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы, в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей по страхованию жизни и здоровья военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы.

Военный следственный отдел СК России по Псковскому гарнизону Западного военного округа округу расположен по адресу: Псков, улица  Комдива Кирсанова, 9 (первый этаж). Сообщения о преступлениях в следственном отделе принимаются круглосуточно по телефону доверия: 8 (8112) 74-71-62. Этот же номер используется круглосуточно в качестве телефонной линии «ребёнок в опасности».

Руководитель военного следственного отдела СК России по Псковскому гарнизону полковник юстиции Виталий Миронов принимает в понедельник, среду и пятницу с 10 до 13 часов по телефону: 8 (8112) 74-77-76, заместитель руководителя военного следственного отдела СК России по Псковскому гарнизону майор юстиции Антон Степанов принимает во вторник и четверг с 15 до 18 часов по телефону: 8 (8112) 74-84-43, дежурный следователь – круглосуточно.

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