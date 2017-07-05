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Общество

Дети псковских полицейских побывали на выставке ретро-автомобилей

Член Общественного совета при УМВД России по Псковской области Хилья Коростелева организовала экскурсию для детей сотрудников органов внутренних дел. Вместе с родителями  ребята посетили музей ретро-техники под открытым небом, расположенный в деревне Тешевицы Печорского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Здесь на участке в 50 соток представлены автомобили преимущественно советского производства. Почти во всех машинах можно  посидеть, сфотографироваться. Некоторые автораритеты на ходу.

В старинном амбаре, сложенном из местного камня, гости смогли  познакомиться с вещами ушедшей эпохи - патефоном, пионерским горном и прочими экспонатами.

В завершение экскурсии владелец музея, коллекционер и любитель ретро-техники Александр Попов пригласил горожан еще раз побывать в  этом удивительном  месте.

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