Дети псковских полицейских побывали на выставке ретро-автомобилей

19:30, 05 июля 2017, ПАИ

Член Общественного совета при УМВД России по Псковской области Хилья Коростелева организовала экскурсию для детей сотрудников органов внутренних дел. Вместе с родителями ребята посетили музей ретро-техники под открытым небом, расположенный в деревне Тешевицы Печорского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Здесь на участке в 50 соток представлены автомобили преимущественно советского производства. Почти во всех машинах можно посидеть, сфотографироваться. Некоторые автораритеты на ходу.

В старинном амбаре, сложенном из местного камня, гости смогли познакомиться с вещами ушедшей эпохи - патефоном, пионерским горном и прочими экспонатами.

В завершение экскурсии владелец музея, коллекционер и любитель ретро-техники Александр Попов пригласил горожан еще раз побывать в этом удивительном месте.