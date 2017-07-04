Псковская область вошла в список пилотных регионов для внедрения Регионального экспортного стандарта

16:30, 05 июля 2017, ПАИ

Псковская область вошла в список пилотных регионов для внедрения Регионального экспортного стандарта, созданного Российским экспортным центром (РЭЦ).

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе РЭЦ, в список пилотных площадок проекта также вошли Владимирская, Волгоградская, Калининградская, Курганская, Ленинградская, Новгородская, Новосибирская, Пензенская, Рязанская, Свердловская, Челябинская, Ульяновская области, Республики Башкортостан, Крым, Татарстан, Пермский, Ставропольский, Хабаровский края, Удмуртская Республика.

«Основная задача апробации стандарта – получение репрезентативной выборки, которая позволит скорректировать документ так, чтобы стандарт стал справедливым для всех субъектов Российской Федерации, поэтому РЭЦ выбрал регионы с различным экспортным потенциалом из всех федеральных округов», - уточняется в сообщении.

Цель Регионального экспортного стандарта – закрепить комплекс мер, при внедрении которых региональные власти смогут простимулировать экспортную деятельность компаний, а также сформировать эффективную инфраструктуру поддержки экспорта. Согласно рекомендуемым значениям, указанным в стандарте, диверсификация несырьевого экспорта (максимальная доля одной отрасли) для субъекта Российской Федерации составит до 40%, расширение географии поставок (количество стран экспорта) – не менее 25 стран – это также показатель для субъекта Российской Федерации. Ежегодный прирост количества малых и средних компаний-экспортеров в регионе-участнике проекта – не менее 5%

В конце 2017 года РЭЦ подведет итоги, проанализирует результаты и внесет необходимые корректировки в стандарт. Актуализированный документ вынесут на общественное обсуждение и повсеместно внедрят в срок до декабря 2018 года.