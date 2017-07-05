Андрей Турчак ознакомился с ходом строительства домов для переселенцев из ветхого жилья в Печорах

16:40, 05 июля 2017, ПАИ

Губернатор Псковской области Андрей Турчак ознакомился с ходом строительства домов, предназначенных для расселения людей из ветхого жилья в Печорах. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, главе региона сообщили, что строительство жилого дома на Гагарина, 18 в Печорах идет в соответствии с графиком и будет завершено до 16 августа. «Сроки конечно надо сокращать, для нас важен каждый день», - заметил губернатор.

Андрей Турчак также подчеркнул, что рядом с домом необходима зона отдыха и детская зона. Он поручил уточнить, сколько семей с детьми переедут в здание и сделать так, чтобы у них не было проблем с доступом к детсаду иди школе.

Еще один дом для переселенцев из ветхого жилья возводится на улице Мелиораторов. Сейчас там идут отделочные работы, которые должны завершиться к 15 августа. Губернатор рекомендовал согласовать с будущими жильцами отделку квартир, чтобы «обои не переклеивать», а также поторопиться с благоустройством территории вокруг дома.