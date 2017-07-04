Псковская область вошла в число президенто-центричных регионов

17:09, 05 июля 2017, ПАИ

Псковская область вошла в число президенто-центричных регионов, сообщает компания Mindscan, которая с марта подсчитывает, как часто в региональных СМИ упоминаются президент Владимир Путин и руководители соответствующих регионов.

Президенто-центричных регионов, то есть регионов, где на одно упоминание главы региона приходится больше одного упоминания Владимира Путина в мае насчитывается всего восемь, в июне это число выросло до 11. Наибольший рост коэффициента, а значит и числа упоминаний президента, показали Санкт-Петербург, Калужская область и Псковская область.

В майском спике из восьми президенто-центричных субъектов Псковская область заняла последнюю строчку, в июньском списке из 11 субъектов регион оказался на пятом месте. По итогам мая и июня чаще всего имя Владимира Путина фигурирует в СМИ Санкт-Петербурга, Москва в рейтинге не учитывалась.

Большинство регионов оказались губернаторо-центричными, это значит, что на одно упоминание президента РФ приходится больше одного упоминания главы региона. По итогам июня в список таких регионов вошли Республика Ингушетия, Ульяновская область, Московская область, Тульская область, Пермский край.