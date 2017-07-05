Tele2 предложила услугу переноса остатков корпоративным клиентам

17:21, 05 июля 2017, ПАИ

С 30 июня B2B-абоненты Псковской области могут использовать не израсходованные в текущем месяце минуты, SMS и мегабайты в следующем периоде. Услуга переноса остатков бесплатна и работает автоматически при своевременном внесении абонентской платы.

Помимо услуги переноса остатков, корпоративную линейку Tele2 отличает еще одно преимущество: в поездках по России интернет-трафик расходуется из основного пакета, а все входящие звонки бесплатны. На всех тарифных планах пользователям доступны безлимитные звонки внутри контракта.

Руководителям компаний Tele2 предлагает корпоративный тариф «Альфа»: он содержит максимальный объем минут, сообщений и интернет-трафика по выгодной цене. Так, в Псковской области за 600 рублей в месяц пользователи получают 2000 минут, 15 Гб интернет-трафика и 2000 SMS или MMS на все номера России.

Тариф «Бета» разработан для корпоративных клиентов, активно пользующихся голосовыми услугами и интернетом. Пакет услуг стоимостью 350 рублей в месяц включает 1000 минут, 10 Гб интернет-трафика, 1000 текстовых или мультимедийных сообщений.

Тарифный план «Гамма» подходит клиентам, которые меньше звонят, но при этом являются активными пользователями мобильного интернета. В абонентскую плату 200 рублей входят 500 минут, 5 Гб мобильного интернета и 500 SMS или MMS на все номера России.

Более подробная информация о параметрах тарифов и условиях подключения представлена на сайте tele2.ru.

В начале этого года Tele2 представила революционный для российского телекоммуникационного рынка продукт. Впервые минуты, мегабайты и SMS, купленные клиентами в рамках своего пакетного тарифа, не «сгорали» в конце месяца, а переносились на следующий период.