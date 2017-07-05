ДТП с участием велосипедистов произошли в Острове и в Псковском районе

17:24, 05 июля 2017, ПАИ

Сегодня, 5 июля, в 14:02 в управление МЧС России по Псковской области поступило сообщение о ДТП на улице Фестивальная в Острове с участием легкового автомобиля и велосипедиста. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В 14:55 ДТП с участием двух велосипедистов и пешехода было зафиксировано в деревне Котово Псковского района.

В обоих случаях информация о пострадавших уточняется.

Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112)79-99-99.