ДТП с участием велосипедистов произошли в Острове и в Псковском районе
Сегодня, 5 июля, в 14:02 в управление МЧС России по Псковской области поступило сообщение о ДТП на улице Фестивальная в Острове с участием легкового автомобиля и велосипедиста. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.
В 14:55 ДТП с участием двух велосипедистов и пешехода было зафиксировано в деревне Котово Псковского района.
В обоих случаях информация о пострадавших уточняется.
Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112)79-99-99.