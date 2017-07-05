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Суд прекратил дело в отношении сотрудницы поликлиники Пскова, сбывавшей сильнодействующий препарат

Псковский городской суд прекратил дело в отношении сотрудницы поликлиники Пскова, незаконно сбывавшей сильнодействующий препарат. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Дело прекращено «в связи с деятельным раскаянием подсудимой».

В конце 2016 года в Управление по контролю за оборотом наркотиков обнаружило, что сотрудница одной из псковских поликлиник сбывала препарат, отнесённый к сильнодействующим веществам, оказывающим необратимое воздействие на организм человека. Установлено, что препарат подлежит предметно-количественному учету и может отпускаться только аптечными организациями при наличии рецепта.

Во время контрольной закупки полицейские задержали фигурантку с поличным при сбыте двух упаковок препарата, содержащего 7,4 грамма сильнодействующего вещества. Это стало основанием для возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи  234 «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта».

В ходе расследования обвиняемая признала свою вину полностью, а также содействовала проведению дознания и ходатайствовала о рассмотрении дела в особом порядке.

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