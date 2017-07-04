«Справедливую Россию» на довыборах в Псковское областное Собрание представит Руслан Гайнуллов

17:31, 05 июля 2017, ПАИ

5 июля Избирательная комиссия Псковской области на своем заседании единогласно заверила список кандидатов в депутаты Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва на дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу № 8 (Великие Луки), выдвинутым избирательным объединениям регионального отделения политической партии «Справедливая Россия».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облизбиркома, в списке кандидатов, выдвинутых партией территориальный менеджер ООО «ТД» Синергия Маркет» Руслан Гайнуллов, 1986 года рождения, житель города Великие Луки.

Также члены Избиркома постановили выдать уполномоченному представителю партии «Справедливая Россия» заверенную копию списка кандидатов и направить настоящее постановление с копиями заверенного списка и копиями заявлений кандидатов в соответствующую окружную избирательную комиссию.

Напомним, в Единый день голосования 10 сентября пройдут дополнительные выборы депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 8.

Самовыдвижение кандидатов и выдвижение кандидатов избирательными объединениями на дополнительных выборах депутата областного Собрания по одномандатному избирательному округу № 8 будет проходить в течении 30 дней со дня опубликования решения о назначении выборов и закончится 7 июля.

Ранее Псковский региональный избирком заверил списки кандидатов в депутаты Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва на дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу № 8, выдвинутыми партиями «Яблоко», КПРФ, ЛДПР и «Единая Россия».

Избирательными объединениями выдвинуты:

Дмитрий Богданов, 1985 года рождения, образование - высшее, помощник депутата Псковского областного Собрания депутатов, место жительства – город Великие Луки (КПРФ);

Иван Кондрашов, 1981 года рождения, образование - высшее, индивидуальный предприниматель, место жительства - Псковская область, Новосокольнический район, деревня Бор (ЛДПР);

Андрей Корнев, 1975 года рождения, образование - высшее, генеральный директор ООО «Статус-пресс», депутат Великолукской городской Думы пятого созыва на непостоянной основе, место жительства - город Великие Луки («Единая Россия»);

Артем Медведев, 1983 года рождения, образование - высшее, индивидуальный предприниматель, место жительства - город Великие Луки («Яблоко»).

В порядке самовыдвижения кандидатов на место депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 пока нет.