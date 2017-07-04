0
13:17
49 партий должны предоставить в псковский облизбирком сведения о доходах и расходах
12:27
Прайс на размещение агитационных материалов в СМИ Медиахолдинга Псковской области на выборах 10 сентября
15:17
Вера Емельянова поздравила себежан с 90-летием района
14:05
Избирательная комиссия Псковской области заверила списки трех политических партий
14:28
Глава Великолукского района: Лариса Семашко уволена в связи с неоднократными нарушениями антикоррупционного законодательства
20:57
Иван Цецерский: Мне есть, что сказать людям
12:56
Власти Пскова отчитались о расходах на поездку в Голландию
Еще новости
Политика

«Справедливую Россию» на довыборах в Псковское областное Собрание представит Руслан Гайнуллов

5 июля Избирательная комиссия Псковской области на своем заседании единогласно заверила список кандидатов в депутаты Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва на дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу № 8 (Великие Луки), выдвинутым избирательным объединениям регионального отделения политической партии «Справедливая Россия».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облизбиркома, в списке кандидатов, выдвинутых партией территориальный менеджер ООО «ТД» Синергия Маркет» Руслан Гайнуллов, 1986 года рождения, житель города Великие Луки.

Также члены Избиркома постановили выдать уполномоченному представителю партии «Справедливая Россия» заверенную копию списка кандидатов и направить настоящее постановление с копиями заверенного списка и копиями заявлений кандидатов в соответствующую окружную избирательную комиссию.

Напомним, в Единый день голосования 10 сентября пройдут дополнительные выборы депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 8.

Самовыдвижение кандидатов и выдвижение кандидатов избирательными объединениями на дополнительных выборах депутата областного Собрания по одномандатному избирательному округу № 8 будет проходить в течении 30 дней со дня опубликования решения о назначении выборов и закончится 7 июля.

Ранее Псковский региональный избирком заверил списки кандидатов в депутаты Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва на дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу № 8, выдвинутыми партиями «Яблоко», КПРФ, ЛДПР и «Единая Россия».

Избирательными объединениями выдвинуты:

Дмитрий Богданов, 1985 года рождения, образование - высшее, помощник депутата Псковского областного Собрания депутатов, место жительства – город Великие Луки (КПРФ);

Иван Кондрашов, 1981 года рождения, образование - высшее, индивидуальный предприниматель, место жительства - Псковская область, Новосокольнический район, деревня Бор (ЛДПР);

Андрей Корнев, 1975 года рождения, образование - высшее, генеральный директор ООО «Статус-пресс», депутат Великолукской городской Думы пятого созыва на непостоянной основе, место жительства - город Великие Луки («Единая Россия»);

Артем Медведев, 1983 года рождения, образование - высшее, индивидуальный предприниматель, место жительства - город Великие Луки («Яблоко»).

В порядке самовыдвижения кандидатов на место депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу №  8 пока нет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Выборы-2017
«Справедливую Россию» на довыборах в Псковское областное Собрание представит Руслан Гайнуллов Прайс на размещение агитационных материалов в СМИ Медиахолдинга Псковской области на выборах 10 сентября Избирательная комиссия Псковской области заверила списки трех политических партий Иван Цецерский: Оппозиция, которая получает финансирование из-за рубежа, не видит ничего хорошего Кандидат в гордуму Пскова предложил решать проблемы горожан с помощью аккумулируемых управляющими компаниями средств Александр Козловский: Предварительное голосование дает возможность каждому начать избирательную кампанию заранее Александр Котов открыл тайну участникам предварительного голосования «Единой России» Кандидатам-единороссам перед выборами раздадут книжки с самыми часто задаваемыми вопросами Тренировка в виде предварительного голосования пошла всем на пользу, заявил Андрей Турчак Андрей Турчак – молодым кандидатам: Если вы думаете, что вас посадят в тележку и довезут до мандата - такого не будет
Посмотреть все материалы сюжета >>>

49 партий должны предоставить в псковский облизбирком сведения о доходах и расходах
04 июля 2017
49 партий должны предоставить в псковский облизбирком сведения о доходах и расходах
Прайс на размещение агитационных материалов в СМИ Медиахолдинга Псковской области на выборах 10 сентября
03 июля 2017
Прайс на размещение агитационных материалов в СМИ Медиахолдинга Псковской области на выборах 10 сентября
Вера Емельянова поздравила себежан с 90-летием района
01 июля 2017
Вера Емельянова поздравила себежан с 90-летием района
Избирательная комиссия Псковской области заверила списки трех политических партий
30 июня 2017
Избирательная комиссия Псковской области заверила списки трех политических партий
Глава Великолукского района: Лариса Семашко уволена в связи с неоднократными нарушениями антикоррупционного законодательства
28 июня 2017
Глава Великолукского района: Лариса Семашко уволена в связи с неоднократными нарушениями антикоррупционного законодательства 8
Иван Цецерский: Мне есть, что сказать людям
27 июня 2017
Иван Цецерский: Мне есть, что сказать людям 6
Власти Пскова отчитались о расходах на поездку в Голландию
27 июня 2017
Власти Пскова отчитались о расходах на поездку в Голландию 9
Псковское отделение «Единой России» утвердило список кандидатов на выборы в Псковскую городскую Думу
26 июня 2017
Псковское отделение «Единой России» утвердило список кандидатов на выборы в Псковскую городскую Думу

Идет загрузка...