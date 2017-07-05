9 июля в Островском районе состоится отбор на военную службу по контракту

17:48, 05 июля 2017, ПАИ

9 июля с 10:00 до 16:00 в деревне Холматка Островского района на территории мемориального комплекса «Линия Сталина» в рамках фестиваля военно-исторической реконструкции состоится акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации – твой выбор!» Об этом Псковскому агентству информации сообщил начальник пункта отбора на военную службу по контракту по Псковской области Валерий Бартенев.

В мобильном пункте отбора на военную службу по контракту желающие смогут пройти профессиональный психологический отбор. Также будет работать выставка современного вооружения и военной техники: бронированная машина «Тигр», АГС-17, БМ-21 «Град», БТР, БРДМ.

Для зрителей будет организована торговля, автомобильные парковки.

Дополнительную информацию можно получить по адресу: Псков, улица Первомайская, 38, 1-й этаж, или по телефону: 8 (8112) 66-73-45.