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Общество

9 июля в Островском районе состоится отбор на военную службу по контракту

9 июля с 10:00 до 16:00 в деревне Холматка Островского района на территории мемориального комплекса «Линия Сталина» в рамках фестиваля военно-исторической реконструкции состоится акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации – твой выбор!» Об этом Псковскому агентству информации сообщил начальник пункта отбора на военную службу по контракту по Псковской области Валерий Бартенев.

В мобильном пункте отбора на военную службу по контракту желающие смогут пройти профессиональный психологический отбор. Также будет работать выставка современного вооружения и военной техники: бронированная машина «Тигр», АГС-17, БМ-21 «Град», БТР, БРДМ.

Для зрителей будет организована торговля, автомобильные парковки.

Дополнительную информацию можно получить по адресу: Псков, улица Первомайская, 38, 1-й этаж, или по телефону: 8 (8112) 66-73-45.

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