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Общество

В 2017 году в Псковской области выявили 9 случаев несоблюдения правил оборота наркотиков

В первом полугодии 2017 года сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области совместно с органами прокуратуры проверен порядок соблюдения федерального законодательства о наркотических средствах, психотропных и сильнодействующих веществах в аптечных и медицинских организациях Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД  России по  Псковской области.

Проведены 23 проверки объектов здравоохранения, в результате которых сотрудниками УКОН  выявлены различные нарушения правил учета и хранения наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов.

Информация о выявленных нарушениях направлена в органы прокуратуры для принятия мер прокурорского реагирования.

Материалы  9  проверок стали предметом административных расследований по статье  6.16 КоАП Российской Федерации, связанной с нарушениями правил оборота наркотиков.

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