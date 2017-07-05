В 2017 году в Псковской области выявили 9 случаев несоблюдения правил оборота наркотиков

18:06, 05 июля 2017, ПАИ

В первом полугодии 2017 года сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области совместно с органами прокуратуры проверен порядок соблюдения федерального законодательства о наркотических средствах, психотропных и сильнодействующих веществах в аптечных и медицинских организациях Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Проведены 23 проверки объектов здравоохранения, в результате которых сотрудниками УКОН выявлены различные нарушения правил учета и хранения наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов.

Информация о выявленных нарушениях направлена в органы прокуратуры для принятия мер прокурорского реагирования.

Материалы 9 проверок стали предметом административных расследований по статье 6.16 КоАП Российской Федерации, связанной с нарушениями правил оборота наркотиков.