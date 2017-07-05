В исторической части Пскова обнаружен человеческий скелет
5 июля на правом берегу реки Псковы в центра города обнаружены скелетированные останки человека, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.
По этому факту следственный отдел по г.Псков СУ СК РФ по Псковской области проводит доследственную проверку.
Сообщение о находке поступило от газонокосильщиков, которые занимались благоустройством территории.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего.