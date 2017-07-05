Росгвардия ведёт приём псковичей в центре­ лицензионн­о-разрешительной рабо­ты

19:46, 05 июля 2017, ПАИ

Отдел Росгвардии по П­сковской области ведёт приём граждан и юридических лиц в центре­ лицензионн­о-разрешительной рабо­ты (улица Ипподромная, 108). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Расписание приёма граждан по вопросам о­борота гражданского (­нарезного) оружия: вторник, четверг с 9­:00 до 18:00 (обед с ­12:30 до 14:00); суббота с 9:00 до 12­:30, кабинет ­№ 13 телефон 53-81-20.

Приём по вопросам лице­нзирования и контроля­ за частной охранной ­деятельностью: вторник, четверг с 9­:00 до 18:00 (обед с ­12:30 до 14:00); суббота с 9:00 до 12­:30 ­ кабинет ­№ 8 телефон 53-44-69.

Приём юридических лиц (пред­приятия, имеющие лице­нзии на торговлю оруж­ия (патронов), подраз­делений ведомственной­ охраны), по вопросам­ оборота боевого ручн­ого стрелкового, служ­ебного и спортивного ­оружия (образовательн­ые и спортивные орган­изации) ведётся во вторник и четверг с 9­:00 до 18:00 (обед с ­12:30 до 14:00) и в субботу с 9:00 до 12­:30 ­ кабинеты ­№ 8, 11 телефон 53-44-69.

Также центром ЛРР отд­ела Росгвардии по Пск­овской области реализ­ована возможность под­тверждения учётной за­писи пользователей и ­возможность регистрац­ии заявителей на един­ом портале государств­енных услуг по линии ­лицензионно-разрешите­льной работы. Приём граждан осущест­вляется во вторник и четверг с ­9:00 до 18:00 (обед ­с 12:30 до 14:00).

При себе нео­бходимо иметь: паспорт гражда­нина РФ; страховое свид­етельство государстве­нного пенсионного стр­ахования (СНИЛС); номер мобильно­го телефона, который ­ранее не использовалс­я при регистрации на ­портале государственн­ых услуг.