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Общество

Круппский Дом культуры отремонтируют в рамках партийного проекта

В поселок Крупп Печорского района пришел партийный проект «Местный дом культуры», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

«Наша задача, чтобы в рамках реализации партийного проекта «Местный дом культуры» непосредственное участие приняли не только работники этого учреждения, но и сами жители поселка», - подчеркнул региональный координатор Виктор Остренко.

В поселке Крупп прошло рабочее совещание, посвященное реализации партийного проекта. Именно здесь в Доме культуры будут проводиться ремонтные работы и обновляться профессиональное оборудование.

Круппский Дом культуры попал в этом году в партийный проект не случайно, в нем работает прекрасный коллектив, а жители волости принимают активное участие не только в самодеятельности, но и в благоустройстве прилегающей территории клуба.

Координатор партийного проекта «Местный Дом Культуры» Виктор Остренко вместе с главой администрации района Юрием Конченко провел рабочую встречу с подрядчиками, которые будут осуществлять ремонтные работы на объекте. В работе совещания приняли участие глава волости Светлана Жирнова и коллектив Дома культуры.

Все заинтересованные стороны смогли на месте обсудить проектно-сметную документацию и предстоящие работы. В перечне работ - замена оконных блоков, ремонт фасада, проведение электротехнических работ, установка сантехники, а также приспособление второго этажа под будущий музей. Без внимания не останется и зрительный зал, там поменяют покрытие пола, приведут в порядок стены и потолки, обновят костюмерную и методический кабинет.

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