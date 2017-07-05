В Пскове задержаны мошенники, торгующие поддельными монетами

20:04, 05 июля 2017, ПАИ

В Пскове задержаны мошенники, торгующие поддельными монетами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

4 июля 42-летний пскович обратился с заявлением в полицию и сообщил, что неизвестные лица продали ему десять монет времен российской империи за 100 тысяч рублей. Выяснилось, что монеты имеют признаки подделки.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 «Мошенничество» Уголовного кодекса Российской Федерации.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности подозреваемых. По месту их жительства на Завеличье. а также в принадлежащих этим приезжим гражданам автомобилях прошли обыски. Обнаружено более 500 монет, образцы которых будут направлены для проведения экспертизы. В отношении фигурантов решается вопрос об избрании меры пресечения.

Отметим, что ранее аналогичные факты мошенничества зарегистрированы также в Великих Луках.