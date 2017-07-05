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Экономика

Более 40 млн рублей господдержки получил малый и средний бизнес Псковской области

Более 40 млн рублей из федерального и областного бюджетов направлено в мае-июне на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона со ссылкой на Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике.

Финансовые средства направлены на обеспечение деятельности Центров поддержки предпринимательства и координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, создание Центра инжиниринга, а также на повышение эффективности механизмов, обеспечивающих доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к заемным финансовым средствам (микрофинансированию).

«Эти центры создадут дополнительные возможности для оказания в регионе качественных консультационных и организационных услуг субъектам малого и среднего бизнеса, услуг про продвижению предпринимательской продукции на российских и международных рынках, помощи по составлению бизнес-плановпо модернизации производства и других мер поддержки», — отметили в госкомитете.

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