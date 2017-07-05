Условия содержания пациентов в псковской психиатрической больнице проверили общественники

20:11, 05 июля 2017, ПАИ

5 июля члены Общественного совета при Государственном комитете Псковской области по здравоохранению и фармации провели выездное заседание на базе Псковской областной психиатрической больницы № 1, распложенной в деревне Богданово Псковского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Поводом для визита послужили публикации в СМИ о якобы некачественном оказании медицинской помощи пациентам и неудовлетворительных условиях их содержания.

На вопросы общественников отвечали главный врач больницы Павел Торкунов и медицинский персонал.

Открытый разговор продолжатся около двух часов, общественники задали несколько десятков вопросов. В частности, председатель Псковской областной организации профсоюза работников здравоохранения Анжелика Шундер попросила прокомментировать информацию об отсутствии в больнице лекарственных средств, а также постельного и нижнего белья для пациентов. Главный врач заверил, что все пациенты необходимой одеждой обеспечены. «Сказать, что все новое, нельзя. Трудности, конечно, есть, но мы справляемся», — сказал он.

Иногда сотрудники больницы и местные жители приносят ненужную одежду, которую медучреждение отдает при выписке гражданам без определенного места жительства и тем, кто поступил на лечение без одежды, добавил главврач.

Что касается обеспеченности лекарственными средствами, то, по словам руководителя лечебного учреждения, публикации в средствах массовой информации не соответствуют действительности. «Все лекарства, необходимые для оказания профильной медицинской помощи, у нас есть», — подчеркнул Павел Торкунов.

Член Общественного совета, фельдшер отделения неотложной помощи Псковской городской поликлиники Иван Васильев поинтересовался, привязывают ли в психиатрической больнице пациентов для их усмирения, и как это фиксируется в документах.

Главный врач заверил, что такой подход к работе с пациентами не практикуется, и медперсонал не имеет на это права. «Существует ограничение подвижности либо руками, либо специальными вязками, которые оставляют человеку свободу передвижения», — пояснил Павел Торкунов. По его словам, фиксация пациента назначается только по показанию врача, например, для проведения процедуры или во время агрессивных проявлений из-за болезни. Эти факты отмечаются в медицинской карточке пациента, подчеркнул главврач.

Также руководитель медицинского учреждения развеял слухи о массовых увольнениях сотрудников. «В больнице есть текучка кадров, но это естественный процесс. В основном уходят по собственному желанию, не выдерживают специфики работы», — сказал Павел Торкунов. Медицинский персонал также опроверг информацию об их притеснении со стороны начальства.

Отвечая на вопрос о наличии «обратной связи» с пациентами психиатрической больницы и их родственниками заместитель главного врача по медицинской части Валентина Шевцова рассказала, что около семи лет в учреждении установлен ящик для сбора замечаний, обращений, пожеланий. И, по ее словам, за все время записок там было немного. Среди них были как незначительные замечания, так и благодарности за работу. Кроме того, с этого года в медучреждении проводится независимая оценка качества оказываемых услуг. Мнение пациентов собирается с помощью анонимного анкетирования.

После разговора члены Общественного совета прошли по отделениям психиатрической больницы, чтобы пообщаться с пациентами и посмотреть условия их содержания. Всего в больнице девять отделений, 515 бюджетных коек.

Первым общественники осмотрели наркологическое отделение. На вопросы о качестве питания, обслуживания и об отношении врачей и медперсонала пациенты единодушно отвечали, что никаких претензий не имеют. Члены совета убедились в наличии у постояльцев чистого постельного белья, одежды и обустроенности мест досуга — в отделении есть телевизор и книги. Также одна из медсестер показала комиссии шкафчик полный медикаментов.

Также делегация посетила мужское отделение с двумя палатами принудительного лечения, куда пациентов направляют по решению суда. Палаты квартирного типа, в каждой есть отдельный душ и туалет. Наблюдение за жителями ведется с помощью видеокамер.

В завершение осмотра члены Общественного совета зашли в детское отделение на 20 коек. Сейчас здесь проходят лечение пять ребят в возрасте до 15 лет. В отделении оборудована игровая комната, где учителя и воспитатели занимаются с детьми. На момент осмотра все постояльцы гуляли во дворе больницы.

Рассказывая о своих впечатлениях от увиденного, председатель Общественного совета при Госкомитете по здравоохранению и фармации, руководитель Псковского регионального отделения Российского красного креста Петр Василевский отметил, что, несмотря на нехватку денежных средств, учреждение содержится в чистоте и порядке. «Мы должны понимать, что это специфическое учреждение. Но все не так плохо, как это рисуют», — сказал он.

Чтобы помочь снять часть материальных вопросов, Петр Василевский предложил создать Попечительский совет.

Член Общественного совета Иван Васильев, подводя итоги выездного заседания, также не увидел серьезных недочетов в работе психиатрической больницы № 1. «На все вопросы я получил ответы, которыми удовлетворен», — сказал он, но при этом предложил членам Общественного совета провести собственный анонимный опрос пациентов.

Эти и другие предложения от членов Общественного совета будут направлены председателю совета Петру Василевскому и рассмотрены на следующем заседании.