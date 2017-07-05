43 человека погибли в Псковской области в результате пожаров

20:21, 05 июля 2017, ПАИ

За шесть месяцев в Псковской области на объектах и в жилом секторе зарегистрировано 405 пожаров, которые нанесли материальный ущерб в размере 41 млн 771 тыс. рублей. На пожарах погибли 43 человека, в том числе ребенка. Травмы получили 45 человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В городах и райцентрах области зарегистрировано 183 пожара, которыми причинен прямой материальный ущерб в размере 18 млн 605 тыс. рублей. Погибло 12 человек, из них один человек в нетрезвом виде. На города и райцентры приходится 45,19% от общего количества пожаров в области, 44,54% общей суммы материального ущерба и 27,91% числа всех погибших на пожарах людей. В городах и райцентрах на пожарах спасен 179 человек.

В сельской местности зарегистрировано 222 пожара, материальный ущерб от которых составил 23 млн 165 тыс. рублей. На пожарах погиб 31 человек, из них 4 человека в нетрезвом виде. Доля пожаров в сельской местности в общем их количестве равна 54,81%, убыток 55,46% от общей суммы, число погибших людей 72,09% от всех погибших на пожарах. На пожарах спасено 88 человек.

Одновременное снижение количества пожаров и числа погибших при них людей отмечено в Великолукском, Островском, Порховском, Псковском, Себежском и Стругокрасненском районах. Рост количества пожаров и гибели людей на них наблюдается в Дновском районе.

Основная доля пожаров (72,84%) и ущерба от них (56,92%) зарегистрированы в жилом секторе, где за 2017 год зарегистрировано 295 пожаров с прямым материальным ущербом 24 млн 388 тыс. рублей. На пожарах в жилом секторе погибло 39 человек или 92,86% от общего числа погибших. Основными причинами пожаров в жилом секторе явились: неосторожное обращение с огнем – 69 случаев (23,39% от пожаров, зарегистрированных в жилом секторе); нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 94 (31,86%); нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 81 (27,46%); поджоги – 43 (14,58%); на транспорте – 2 (0,77%); газовое оборудование – 2 (0,77%); прочие – 4 (1,36%).

За 2017 год пожары уничтожили 169 строений; 11,4 тыс. кв. м площадей; 22 единицы автотранспорта.

Спасены 267 человек, материальных ценностей на 87 млн 278 тыс. рублей, 477 строений; 33 единицы автотранспорта.

Основной причиной гибели людей по-прежнему является неосторожное обращение с огнем – 19 человек или 44,19% от общего числа погибших. По вине лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, произошло 17 пожаров (4,19% от общего количества пожаров), материальный ущерб от которых составил 1 млн 190 тыс. рублей (2,85% от общей суммы ущерба).