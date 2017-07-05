Противопожарный рейд ГУ МЧС прошёл в опочецкой деревне Петровское

20:32, 05 июля 2017, ПАИ

5 июля сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Опочецкому, Красногородскому и Себежскому районам совместно с участковым полиции ОУП и ПДН МО МВД России «Опочецкий» в деревне Петровское Опочецкого района провели профилактический рейд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Состоялось собрание граждан, на котором присутствовали шесть человек, прошёл обход четырёх многоквартирных жилых домов, проинструктированы восемь человек.

Профилактическая работа проводилась по темам: «Действия при обнаружении пожара и эвакуации людей в многоквартирных домах»; «Соблюдение правил пожарной безопасности в быту при устройстве и эксплуатации электрооборудования, использовании газового оборудования, недопущение неосторожного обращения с огнём, предупреждения детской шалости». Кроме того, жителей ознакомили с требованиями пожарной безопасности к содержанию территорий и напомнили о недопущении разведения костров ближе 50 метров от объектов и о правилах выжигания сухой травянистой растительности на земельных участках.