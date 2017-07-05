Из-за погоды в России снизится урожай зерна

20:34, 05 июля 2017, ПАИ

Россия не останется без хлеба даже при урожае в 100-105 миллионов тонн, что меньше прошлогоднего рекорда в 120,7 миллиона тонн, заявил глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев. Об этом пишет РИА Новости.

«Если прошлый год был рекордный по урожаю — 120 миллионов тонн, то в этом году эта цифра, по нашим предварительным оценкам, будет колебаться от 100 до 105 миллионов тонн. Мы увидим снижение. Причину мы все прекрасно знаем — не каждый год бывает такая погода», — сказал Ткачев, выступая на Всероссийском дне поля-2017.

«Поздняя весна, много заморозков — это, безусловно, ведет к снижению урожайности. Тем не менее хочу сказать, что даже 100-105 миллионов тонн зерна вполне достаточно, потому что 40 миллионов на кормовые цели, 20 миллионов — продовольственные цели, 10 миллионов — семена, 37-38 миллионов тонн — экспорт. Поэтому мы без хлеба не останемся в любом случае», — добавил министр.

«Мы всегда говорим — лучше дождь, чем засуха. Я помню, Татарстан, Поволжье всегда жаловались на судьбу, что не хватает осадков, засуха. Поэтому, конечно, пусть лучше дождь, потому что мы прекрасно с вами понимаем, что завтра выйдет солнце, и ситуация будет меняться в лучшую сторону», — отметил Ткачев.

Он напомнил, что уборочная кампания текущего года уже началась на юге страны, уже постепенно доходит до центральных регионов. «На сегодня мы убрали 1,5 миллиона тонн зерна, а если взять эту дату прошлого года — это уже было 4 миллиона. Мы серьезно отстаем по темпам, а значит — отстаем и по урожайности», — указал глава министерства.

«На следующие годы, когда погода будет нам помогать — так всегда бывает, — мы вернемся к этой рекордной цифре. Даже 120 миллионов — для нас это не предел, 130-150 миллионов тонн зерна — это то, что мы должны получать через 10 лет», — заключил Ткачев.