Россия вошла в топ-10 стран с самой высокой кибербезопасностью

20:38, 05 июля 2017, ПАИ

Россия вошла в десятку стран мира с наиболее надежными системами обеспечения кибербезопасности, пишет ТАСС.

Первое место в списке занял Сингапур, второе и третье - США и Малайзия. Далее следуют Оман (4), Эстония (5), Маврикий (6), Австралия (7), Грузия и Франция (эти страны разделили 8-е место) и Канада (9). Россия заняла 10-е место.

Оценка компьютерной безопасности производилась по пяти параметрам: юридическая, техническая, организационная подготовленность, готовность к сотрудничеству, развитие образовательного и исследовательского потенциала. По всем этим показателям Россия заняла второе место среди стран СНГ, уступив первенство Грузии.

Всего в исследовании приняли участие 195 стран.