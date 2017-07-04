Киев озвучил условия выступления российских артистов на Украине

20:57, 05 июля 2017, ПАИ

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко рассказал, какие условия выдвигают украинские власти к организаторам мероприятий, которые хотят пригласить артистов из России. сообщает газета "Известия".

О предполагаемом визите российских артистов необходимо заранее проинформировать Службу безопасности Украины.

«Проблему надо урегулировать законодательно. Правоохранители не должны бегать по российским арт-нарушителям, а иметь информацию заранее. И если организатор по каким-то причинам не видит своего действа без русских, он должен сообщить СБУ о планируемых к приглашению российских исполнителей», — заявил вице-премьер, подчеркнув, что сделать это необходимо не менее чем за 30 дней до предполагаемого мероприятия.

Кириленко обратил внимание на то, что сразу несколько российских артистов не смогли попасть на выступление на Украине в последние недели.

Он уточнил, что российский исполнитель сможет выступить на мероприятии на Украине только в том случае, если СБУ не найдет законных оснований для запрета его въезда в страну. Кириленко также заявил, что соответствующие изменения в украинское законодательство уже подготовлены.