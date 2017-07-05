Россияне больше не будут платить за установку счётчиков воды и света

21:17, 05 июля 2017, ПАИ

Плату за установку приборов учёта воды и электроэнергии могут переложить с потребителей на ресурсоснабжающие организации. Такой законопроект готовит первый зампред думского Комитета по экономической политике Николай Арефьев, сообщает «Парламентская газета».

Документ может быть внесён в Госдуму до конца июля.

«Сейчас за установку, контроль и проверку счётчиков ответственны граждане. Будет справедливо, если мы обяжем заниматься этим сами организации, предоставляющие коммунальные услуги», — полагает Арефьев. Он готовит проект соответствующих поправок в Жилищный кодекс и закон об электросбережении.

По словам парламентария, сейчас документ готов наполовину, так как необходимо учесть множество правительственных постановлений.