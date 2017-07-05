МВД предлагает лишать родительских прав психически больных людей

22:45, 05 июля 2017, ПАИ

Министерство внутренних дел России предлагает лишать родительских прав психически больных, если они представляют потенциальную угрозу для своих детей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с предложениями МВД.

В МВД настаивают на том, что система работы с людьми, у которых имеются психические заболевания, «не срабатывает на упреждение» и не может обеспечить безопасность жизни и здоровья детей, которые с ними живут.

В качестве аргумента силовое ведомство приводит статистику случаев насилия над детьми со стороны родителей с расстройствами психики, согласно которой только за первые пять месяцев этого года вследствие подобных инцидентов пострадали 10 малолетних детей, восемь из них погибли.

При этом в МВД указывают, что медики не сообщают органам опеки и попечительства о психических заболеваниях родителей, ссылаясь на врачебную тайну. В результате никаких превентивных мер не принимается, что в отдельных случаях могло послужить причиной трагедии.

Ведомство просит Минздрав и Минобрнауки изучить ситуацию. Со своей стороны МВД предлагает две меры. Первая - обязать медиков информировать органы опеки о том, что несовершеннолетние живут вместе с родителями, которые представляют для окружающих опасность. Вторая предполагает внесение изменений в Семейный кодекс, согласно которым в основания для лишения родительских прав нужно включить «социальную опасность лица вследствие его психического заболевания».