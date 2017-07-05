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Общество

МВД предлагает лишать родительских прав психически больных людей

Министерство внутренних дел России предлагает лишать родительских прав психически больных, если они представляют потенциальную угрозу для своих детей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с предложениями МВД.

В МВД настаивают на том, что система работы с людьми, у которых имеются психические заболевания, «не срабатывает на упреждение» и не может обеспечить безопасность жизни и здоровья детей, которые с ними живут.

В качестве аргумента силовое ведомство приводит статистику случаев насилия над детьми со стороны родителей с расстройствами психики, согласно которой только за первые пять месяцев этого года вследствие подобных инцидентов пострадали 10 малолетних детей, восемь из них погибли.

При этом в МВД указывают, что медики не сообщают органам опеки и попечительства о психических заболеваниях родителей, ссылаясь на врачебную тайну. В результате никаких превентивных мер не принимается, что в отдельных случаях могло послужить причиной трагедии.

Ведомство просит Минздрав и Минобрнауки изучить ситуацию. Со своей стороны МВД предлагает две меры. Первая - обязать медиков информировать органы опеки о том, что несовершеннолетние живут вместе с родителями, которые представляют для окружающих опасность. Вторая предполагает внесение изменений в Семейный кодекс, согласно которым в основания для лишения родительских прав нужно включить «социальную опасность лица вследствие его психического заболевания».

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