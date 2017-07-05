Андрей Турчак станцевал вместе с детьми в лагере «Стремительный»

21:36, 05 июля 2017, ПАИ

5 июля в ходе рабочего визита в Печорский район губернатор Псковской области Андрей Турчак проинспектировал ход летней оздоровительной кампании в загородном оздоровительном лагере «Стремительный» (бывший лагерь им. Г. Титова). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Перед началом летнего сезона в лагере частично обновили инфраструктуру: построили новую беседку, медицинский пункт, установили новые скамейки, качели, заменили ветхие окна. На эти цели было направлено около 3 млн рублей. Андрей Турчак оценил произошедшие изменения, осмотрел корпуса, зашел в столовую, где ознакомился с меню и оценил качество продуктов, заглянул в отремонтированный актовый зал, библиотеку. В медпункте глава региона пообщался с фельдшером, спросил всего ли достаточно для оказания медпомощи. Женщина ответила, что медпункт оснащен всем необходимым оборудованием, в том числе полным набором лекарственных средств.

Отдельное внимание Андрей Турчак уделил вопросам безопасности. Ему рассказали, что в этом году за охрану лагеря отвечает частное охранное предприятие. Кроме того, все вожатые и сотрудники лагеря обеспечены рациями для оперативной связи.

Сейчас в лагере «Стремительный» отдыхают дети из Псковской, Мурманской областей, Санкт-Петербурга и Москвы. Как отметила Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова, которая также участвовала в обходе и регулярно посещает летний лагерь, в этом году коллектив вожатых и детей подобрался особенно творческий. Вместе они организуют и проводят очень много интересных и ярких мероприятий.

Во время визита главы региона в лагере проходила познавательная игра «Моя Россия — моя страна». Андрей Турчак принял самое активное участие в мероприятии. Сначала он вошел в состав жюри и оценил один из этапов конкурса, где дети смогли показать свои знания по географии, а потом станцевал с ребятами их любимый танец. Также губернатор поздравил вожатую Марину Проценко с Днем рождения.

По окончании игры Андрей Турчак общался и фотографировался с ребятами. В завершение визита он поблагодарил руководство загородного детского лагеря и вожатых за работу и любовь к детям.

Детский оздоровительный лагерь «Стремительный» (ранее им. Г. Титова) существует в регионе с конца 80-х годов. Он является одним из самых востребованных в регионе. В летний период здесь действует 4 смены по 240 человек. Также есть смены в течение учебного года в каникулярный период. Весной на базе лагеря функционирует «Школа вожатского мастерства». В этом году в лагере в качестве вожатых работают студенты ПсковГУ и педагогического отряда из Санкт-Петербурга.