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Общество

Эстония обогнала Литву по уровню потребления спиртного

Эстония обогнала Литву по уровню потребления спиртного. Как сообщает портал Worldatlas.com, что эта балтийская республика оказалась самой пьющей в мире.

Ранее СМИ сообщали о том, что самый высокий уровень потребления алкоголя в мире — в Литве. По данным разных контролирующих организаций, в 2016 году на каждого жителя Литвы приходилось от 18 до 13 с лишним литров чистого алкоголя. Однако, по сведениям Worldatlas.com, первая всё же Эстония.

Количество чистого алкоголя на душу населения в 2016 году составляло в этой республике 14,97 литра. Литва отступила на третье место (14,3 литра), пропустив вперёд Белоруссию (14,69 литра). Россия в этом списке на 11-м месте (11,2 литра), впереди также Андорра, Чехия, Австрия, Ирландия, Франция, Люксембург, Венгрия.

Эстонские эксперты уверяют, что столь высокий уровень потребления спиртного объясняется алкогольным туризмом жителей Финляндии.

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