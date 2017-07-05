Всемирный день поцелуя отмечается 6 июля

08:37, 06 июля 2017, ПАИ

6 июля отмечается Всемирный день поцелуя, который впервые придумали в Великобритании, сообщает calend.ru.

Авторство первого поцелуя не установлено. Он не был изобретен, как электричество или телефон. Он не был назван по имени человека, который первым соединил свои губы и тут же разжал их с характерным звуком, оставив мокрый отпечаток на щеке подруги.

Люди целуются, потому что это привито культурой. Почти во всем мире люди, попадая в романтическую ситуацию, чувствуют неосознанную необходимость целоваться. Такое ощущение, что представители противоположного пола запрограммированы на поцелуй и только этого и ждут.

Люди видят актеров, целующихся на экранах телевизоров, в кино и в рекламе, им рассказывают о том, что их друзья целуются с тем-то и тем-то, они видят людей, целующихся на улице. В результате, в известных ситуациях поцелуй воспринимается как обязательная их составляющая. Поэтому в романтической ситуации в силу вступает подсознательный стереотип, и люди чувствуют практически непреодолимое желание поцеловаться.

Некий американец А. Е. Вольфрам из Миннесоты за 8 часов поцеловал 8001 человека 15 сентября 1990 года во время фестиваля, проходившего в его штате. Таким образом, он ухитрялся целовать нового человека через каждые 3,6 секунды. Первый поцелуй на экране: 1896 год. Его запечатлели Мэй Ирвин и Джон С. Райе в 30-секундном ролике Томаса Эдисона под названием «Поцелуй». Самый насыщенный поцелуями фильм: «Дон Жуан» (1926 год, компания Warner Bros. Pictures). В нем насчитали 191 поцелуй. Самый долгий поцелуй в истории кино: Реджис Туми и Джейн Ваймен целовались на протяжении 185 секунд в фильме «You’re in the Army Now» («Ты сейчас в армии», 1940 год), что занимает 4% всей продолжительности фильма.

