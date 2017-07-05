День памяти Владимирской иконы Божией Матери отмечает православная церковь

07:58, 06 июля 2017, ПАИ

6 июля православная церковь отмечает день памяти Владимирской иконы Божией Матери, установленный в память спасения Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480 году, сообщает calend.ru.

По преданию, Владимирская икона Пресвятой Богородицы была написана евангелистом Лукой на доске от стола, за которым трапезовал Иисус с пречистой Матерью и праведным Иосифом.

В 1131 году икона была прислана на Русь из Константинополя святому князю Мстиславу и была поставлена в Девичьем монастыре Вышгорода – древнего удельного города святой равноапостольной великой княгини Ольги.

Святой Андрей Боголюбский в 1155 году перенес икону из Вышгородского монастыря во Владимир и поместил в воздвигнутом им Успенском соборе. С того времени образ получил именование Владимирской. В 1395 году икону впервые принесли в Москву. Так благословением Божией Матери скрепились духовные узы Византии и Руси – через Киев, Владимир и Москву.

Перед Владимирской иконой Божией Матери свершились важнейшие события русской церковной истории: избрание и поставление святителя Ионы – предстоятеля Автокефальной Русской церкви (1448 г.), святителя Иова – первого патриарха Московского и всея Руси (1589 г.), святейшего патриарха Тихона (1917 г.).

Исторические дни 3 июня, 6 июля и 8 сентября, связанные с этой святой иконой, стали памятными днями Русской православной церкви.