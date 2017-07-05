0
21:17
Россияне больше не будут платить за установку счётчиков воды и света
20:11
Условия содержания пациентов в псковской психиатрической больнице проверили общественники
19:53
Круппский Дом культуры отремонтируют в рамках партийного проекта
16:40
Андрей Турчак ознакомился с ходом строительства домов для переселенцев из ветхого жилья в Печорах
14:31
Владимир Шконда пожелал оказаться среди участников «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
12:58
Василий Дмитриев подал заявку на участие в автофестивале «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
10:11
2000 десантников, 40 самолетов и 400 единиц техники примут участие в учениях ВДВ под Псковом
Еще новости
Общество

День памяти Владимирской иконы Божией Матери отмечает православная церковь

6 июля православная церковь отмечает день памяти Владимирской иконы Божией Матери, установленный в память спасения Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480 году, сообщает calend.ru.

На фото: Владимирская икона Божией Матери

По преданию, Владимирская икона Пресвятой Богородицы была написана евангелистом Лукой на доске от стола, за которым трапезовал Иисус с пречистой Матерью и праведным Иосифом.

В 1131 году икона была прислана на Русь из Константинополя святому князю Мстиславу и была поставлена в Девичьем монастыре Вышгорода – древнего удельного города святой равноапостольной великой княгини Ольги.

Святой Андрей Боголюбский в 1155 году перенес икону из Вышгородского монастыря во Владимир и поместил в воздвигнутом им Успенском соборе. С того времени образ получил именование Владимирской. В 1395 году икону впервые принесли в Москву. Так благословением Божией Матери скрепились духовные узы Византии и Руси – через Киев, Владимир и Москву.

Перед Владимирской иконой Божией Матери свершились важнейшие события русской церковной истории: избрание и поставление святителя Ионы – предстоятеля Автокефальной Русской церкви (1448 г.), святителя Иова – первого патриарха Московского и всея Руси (1589 г.), святейшего патриарха Тихона (1917 г.).

Исторические дни 3 июня, 6 июля и 8 сентября, связанные с этой святой иконой, стали памятными днями Русской православной церкви.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Россияне больше не будут платить за установку счётчиков воды и света
05 июля 2017
Россияне больше не будут платить за установку счётчиков воды и света
Условия содержания пациентов в псковской психиатрической больнице проверили общественники
05 июля 2017
Условия содержания пациентов в псковской психиатрической больнице проверили общественники 1
Круппский Дом культуры отремонтируют в рамках партийного проекта
05 июля 2017
Круппский Дом культуры отремонтируют в рамках партийного проекта 2
Андрей Турчак ознакомился с ходом строительства домов для переселенцев из ветхого жилья в Печорах
05 июля 2017
Андрей Турчак ознакомился с ходом строительства домов для переселенцев из ветхого жилья в Печорах
Владимир Шконда пожелал оказаться среди участников «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
05 июля 2017
Владимир Шконда пожелал оказаться среди участников «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017» 1
Василий Дмитриев подал заявку на участие в автофестивале «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
05 июля 2017
Василий Дмитриев подал заявку на участие в автофестивале «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
2000 десантников, 40 самолетов и 400 единиц техники примут участие в учениях ВДВ под Псковом
05 июля 2017
2000 десантников, 40 самолетов и 400 единиц техники примут участие в учениях ВДВ под Псковом 2
Умер писатель Даниил Гранин
05 июля 2017
Умер писатель Даниил Гранин 4

Идет загрузка...