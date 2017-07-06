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Общество

Псков вошел в список городов, которые хотели бы посетить россияне

Псков вошел в список городов, которые хотели бы посетить россияне, по данным федерального социологического опроса, проведенного в июне этого года маркетинговым агентством Zoom Market.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе агентства, в пятерку лидеров российских городов наиболее привлекательных для россиян в целях поездки в отпуск вошли Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и Екатеринбург. Псков занял в рейтинге 11-е место, уступив Калининграду, Иркутску, Нижнему Новгороду, Владимиру и Новосибирску. Великий Новгород в рейтинге занял 23-е место.

Большинство участников опроса указали, что главной целью посещения российских городов для них является осмотр достопримечательностей (54%) в указанных городах, посещение друзей и родственников (26%), лечебные и профилактические цели (12%) и курортный отдых (8%).

Федеральный социологический опрос проводился по методу личных интервью. В рамках опроса респонденты произвольно называли не более 3 российских городов, которые они хотели бы посетить кроме своего города (города в котором проводился опрос). География проведения: 19 городов РФ ( Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Самара, Омск, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Пермь, Воронеж, Волгоград, Краснодар, Саратов, Тюмень и Тольятти). Общая выборка составила 2850 респондентов в возрасте от 18 до 58 лет.

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