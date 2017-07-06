«Калкинские чтения» пройдут в Пскове с 7 по 8 июля

09:43, 06 июля 2017, ПАИ

С 7 по 8 июля в Пскове в Историко-краеведческой библиотеке имени И. Василёва пройдут «Калкинские чтения», посвященные памяти журналиста, краеведа, исследователя белого движения Олега Калкина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Чтения откроются VIII Международной научно-исторической конференцией «Гражданская война на Северо-Западе России и судьбы ее участников». На мероприятиях запланированы выступления кандидатов исторических, философских, технических наук, краеведов Пскова и Псковской области, Санкт-Петербурга, Латвии и Эстонии.

Кроме того, 8 июля в 9:00 состоится круглый стол «О личностях и событиях, связанных с гражданской войной, по новым источникам», где все участники чтений смогут обменяться своими мнениями.

В 10:30 в Пскове на городском кладбище (Орлецы-3) пройдет лития и возложение цветов на могилу Олега Калкина. В 12:00 в Острове запланировано посещения Военно-исторического музея Псковской области. Также в Островском районе в рамках чтений пройдет экскурсия по «Линии Сталина».