Избирательная комиссия рассмотрит ситуацию со списком партии пенсионеров на выборах в гордуму Пскова 7 июля

09:55, 06 июля 2017, ПАИ

Избирательная комиссия Псковской области получила от Центризбиркома РФ уведомление о том, что президиум Центрального совета «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» (РППСС) отменил решение общего собрания Псковского регионального отделения РППСС о выдвижении единого списка кандидатов в депутаты Псковской городской Думы 6-го созыва.

Как сообщил Псковскому агентству информации председатель регионального избиркома Николай Цветков, эта информация направлена в Территориальную избирательную комиссию, непосредственно занимающуюся организацией выборов в гордуму Пскова. Она будет рассмотрена на заседании ТИК, которое состоится 7 июля. Отметим, что местное отделение РППСС уже подало в ТИК на заверение списки кандидатов по единому избирательному округу, списки территориальных групп и списке одномандатников.

Напомним, ранее ПАИ сообщало, что в протоколе решения президиума Центрального совета РППСС поясняется: поводом для отмены решения регионального отделения партии стало то, что оно противоречит решениям 3-го съезда «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» и «наносит вред политическим интересам партии».

По информации ПАИ, баллотироваться в Псковскую городскую Думу от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» намеревался экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов: баннеры с его портретом и логотипом партии уже появились в Пскове.

Напомним, 9 июля 2016 года Евгений Михайлов был выдвинут в Государственную Думу от «Российской партии пенсионеров за справедливость». Однако 29 июля съезд партии исключил из списка на выборах в Госдуму Михайлова, а также председателя партии, депутата свердловского заксобрания Евгения Артюха, экс-губернатора Владимира Бутова и депутата Госдумы от «Единой России» Олега Савченко.