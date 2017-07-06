Три велосипеда угнали в Псковской области за два дня

10:07, 06 июля 2017, ПАИ

С 3 по 5 июля в Пскове и Великих Луках зарегистрировали несколько краж велосипедов.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в частности, в Пскове из подъездов домов по улицам Леона Поземского и Новоселов были похищены два велосипеда. А в Великих Луках совершена кража велосипеда из подъезда дома по проспекту Гагарина.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.

В этой связи полиция настоятельно рекомендует гражданам позаботиться о сохранности своих двухколесных транспортных средств. «Не оставляйте велосипеды без присмотра. Используйте имеющиеся в продаже средства защиты от угона (велозамок, трос или цепочку с замком). Помните, чем ярче окраска велосипеда, тем он заметнее. Как показывает практика, безопаснее всего хранить велосипед дома. Не стоит оставлять его на улице, в коридоре дома, на лестничных площадках», - заявили в ведомстве.