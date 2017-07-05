Две женщины погибли в ДТП на дорогах Псковской области

10:08, 06 июля 2017, ПАИ

4 июля в 22:50 в Новосокольническом районе, около деревни Насва, автомобиль ВАЗ-21099, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения, врезался в дерево. Как стало известно Псковскому агентству информации, пассажирка автомобиля скончалась на месте от полученных травм.

5 июля в 07:54 в Плюсском районе, на 183-м километре шоссе Санкт-Петербург - Невель, женщина, находившаяся за рулем автомобиля «Фольксваген-Джетта», выехала на полосу встречного движения и столкнулась с фурой «Скания». В результате водитель скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.