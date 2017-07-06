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Общество

Росгвардия проинспектировала отделение лицензионно- разрешительной работы в Пскове

Временно исполняющий обязанности начальника отдела Росгвардии по Псковской области подполковник Руслан Велиев и заместитель начальника отдела – начальника Центра лицензионно-разрешительной работы полковник полиции Оксана Ильина проверили обеспечение доступности и надлежащего качества государственных услуг в сфере оборота оружия в отделении лицензионно-разрешительной работы отдела Росгвардии по Псковской области. 

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе псковской Росгвардии, для получения полного и объективного представления об удовлетворенности заявителей качеством предоставления государственных услуг сотрудники ведомства провели хронометраж времени ожидания заявителя в очереди при получении и предоставлении государственной услуги.                                                         

В ходе проверки было отмечено, что помещение для граждан оснащено соответствующими информационными стендами, на которых размещена актуальная информация по предоставлению государственных услуг по линии лицензионно-разрешительной работы.

Кроме того, руководители отдела Росгвардии по Псковской области пообщались с присутствующими на приеме гражданами и поинтересовались их мнением о качестве получения государственных услуг. Как показал устный опрос, жалоб на несоблюдение требований административных регламентов нет, все заявители осведомлены о порядке предоставления госуслуг в электронном виде, а также о возможности после представления государственной услуги провести оценку с использованием сервиса «Ваш контроль».

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