Почти 3 тысячи гектаров леса восстановили в Псковской области

10:16, 06 июля 2017, ПАИ

В этом году в Псковской области восстановили 2 тыс. 705,4 га леса. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Лесовосстановительные работы начались с середины апреля. Их проводят арендаторы лесных участков и организации, выполняющие государственные контракты и государственные задания. Лесовосстановление осуществляется в целях восстановления вырубленных, погибших, поврежденных лесов путем естественного, искусственного (создание лесных культур) или комбинированного восстановления лесов.

В рамках Года экологии в 2017 году с целью восстановления вырубленных площадей и уменьшения фонда лесовосстановления был увеличен плановый объем лесовосстановления до 5 тыс. га, что на 34% больше планового объема 2016 года.

По данным на 25 июня этого года, лесовосстановление на землях лесного фонда Псковской области выполнено на площади 2 тыс. 705,4 га (это 54% от годового плана и 142% от весеннего плана), в том числе искусственное восстановление выполнено на площади 2 тыс. 518,2 га (или 108% от годового плана составляющего 2 тыс. 340 га).

Из общего объема арендаторами лесных участков выполнено лесовосстановление на площади 2 тыс. 447,7 га, что составляет 79% от годового плана и 144% от весеннего плана проведения мероприятий по лесовосстановлению арендаторами лесных участков, в том числе искусственное восстановление выполнено на площади 2 тыс. 262,8 га (или 110% от годового плана составляющего 2 тыс. 59,3 га).

Арендаторы с наибольшими объемами по искусственному восстановлению, полностью выполнившие свой план по искусственному восстановлению:ООО «Псковская лесопромышленная компания» 95,8 га, ООО «Чартер» 77,5 га,ООО «Струги» 76,7 га, ИП Темирбулатов 61,1 га, ООО «АВЭМ» 56,6 га,ООО «Дедовичская лесная компания» 50,3 га, ООО «Бриг» 48 га, ООО «Атланта» 44,7 га, ООО «АрСкоЛес» 42,8 га.

Отметим, что в 2016 году объем выполнения работ по лесовосстановлению составил 3 тыс. 869,2 га (или 118% от плана, составлявшего 3 тыс. 285 га), в том числе было перевыполнено искусственное восстановление и составило 2 тыс. 764,8 га (121% от плана 2 290 га). Объем фактически выполненных работ по лесовосстановлению в 2016 году больше объема выполнения этих работ в 2015 году на 5% и выше аналогичного показателя 2014 года на 15%.