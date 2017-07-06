Нетрезвого водителя-рецидивиста задержала полиция в Опочке

10:28, 06 июля 2017, ПАИ

В Опочке полиция задержала нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 5 июля в 18:00 в Опочке у дома по улице Коммунальной стражи порядка остановили автомобиль «Ауди». Выяснилось, что за рулем иномарки находился нетрезвый 19-летний местный житель. По данному факту полиция проводит проверку.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.