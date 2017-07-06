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Общество

Нетрезвого водителя-рецидивиста задержала полиция в Опочке

В Опочке полиция задержала нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 5 июля в 18:00 в  Опочке  у  дома  по  улице  Коммунальной  стражи порядка остановили автомобиль «Ауди». Выяснилось, что  за рулем  иномарки находился нетрезвый 19-летний местный житель. По данному факту полиция проводит проверку.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 УК РФ  пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к  уголовной ответственности.

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