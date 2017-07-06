«Зеленый» ПАИ-live начнется в 15:00
Сегодня,6 июля, гостем прямого эфира проекта ПАИ-live из отеля «Покровский» станет директор Псковского треста зеленого хозяйства, агроном Михаил Шараев.
На 7 июля городские власти назначили аукцион на проведение скоса борщевика в Пскове. Победителю торгов предстоит в течение трех лет бороться с самым живучим сорняком. Из бюджета на это выделяется почти 2,5 миллиона рублей. Какой эффект будет от этих вложений, можно ли победить борщевик «на корню» и так ли уж страшно это растение — об этом речь пойдет в интервью с Михаилом Шараевым. Свои вопросы гостю ПАИ-live можно оставить на странице проекта.