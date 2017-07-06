Приём граждан проведёт 6 июля председатель соцкомитета Псковского облсобрания

10:34, 06 июля 2017, ПАИ

Сегодня, 6 июля, исполняющий обязанности спикера Псковского областного Собрания, председатель комитета по труду и социальной политике Виктор Антонов проведёт приём граждан в региональном парламенте.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Собрания, обратиться в региональный парламент за помощью в решении вопросов, находящихся в компетенции депутата, может любой гражданин при наличии документа, подтверждающего его личность.

Согласно административному регламенту рассмотрения обращений граждан в областном Собрании, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приёма. В остальных случаях даётся письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

В случае если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в компетенцию Собрания, гражданину дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться.

Добавим, что на 10 июля запланирован приём граждан председателем комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Александром Братчиковым. До начала парламентских каникул, 13 июля, с населением встретится спикер Собрания Александр Котов.

Предварительная запись на приём граждан проводится по телефону +7 (8112) 299-876 с 10:00 до 13:00 по рабочим дням.