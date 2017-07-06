Участие в программе «Формирование комфортной городской среды» обсудили на заседании председателей многоквартирных домов

11:58, 06 июля 2017, ПАИ

В Пскове состоялось заседание Клуба председателей (МКД), на котором обсуждалось участие в программе «Формирование комфортной городской среды», инициированной партией «Единая Россия». Организовывать встречи Клуба председателей (МКД) активным гражданам помогает депутат Псковской городской Думы Илья Комиссаров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Постоянный эксперт клуба, директор управляющей компании «Микрорайон №2» Дмитрий Гусаков объяснил алгоритм подачи заявки для участия в программе и что для этого требуется сделать: «В первую очередь необходимо собрать инициативную группу дома и обсудить с ними план благоустройства: нарисовать схему парковок, скамеек, урн, зон отдыха. Далее вынести проект на обсуждение общего собрания собственников жилья, он должен собрать поддержку 2/3 голосов. Оформить заявку на бумажном носителе и подать в УГХ. К заявке необходимо приложить: акт осмотра состояния дворовой территории, копии договора управления, копии протокола общего собрания со схемой размещения элементов благоустройства».

Подробнее с информацией по программе «Формирование комфортной городской среды» можно ознакомиться на официальном сайте города Пскова в разделе Горожанину.

Напомним, в Пскове по данной программе на благоустройство дворовых территорий в этом году выделено около 40 миллионов рублей. Кроме того, в 2017 году в Пскове по плану ремонта дворов, утвержденному муниципалитетом, запланированы ремонтные работы по 68 адресам на общую сумму 84 миллиона рублей - по 7 миллионов рублей на каждый городской округ. Сумма на ремонт дворов по сравнению с 2016 годом увеличена вдвое.

Кроме того, на Клубе МКД был поднят вопрос актирования фактически проживающих граждан в жилых помещениях, не оборудованных индивидуальными приборами учета. Руководитель ООО «Расчетный центр города Пскова» Ольга Зарипова пояснила, что в рамках действующего законодательства даже в случае отсутствия зарегистрированных в квартире граждан без приборов учета, оплата производится по нормативу с повышающим коэффициентом.

Дмитрий Гусаков пригласил председателей МКД в школу активного гражданина, организованную общественной палатой муниципального образования «Город Псков»: «На встречах юристы разъясняют законодательные аспекты, знания которых необходимы в современном мире». Школа активного гражданина проводит занятия каждую среду в 18:00 в библиотеке на улице Конной, дом 6.