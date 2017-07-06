Десантники проводят рейды в тылу условного противника на учениях ВДВ в Псковской области

10:45, 06 июля 2017, ПАИ

В рамках проведения командно-штабных учений передовые подразделения Ульяновского и Ивановского соединений Воздушно-десантных войск проводят рейды в тылу условного противника в Псковской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Как говорится в сообщении, ульяновские десантники проводят загрузку в вертолеты армейской авиации для оперативной переброски в район Гдова и дальнейших действий в качестве тактического десанта. Для переброски подразделений используется захваченный накануне полевой аэродром условного противника «Кислово».

В настоящее время в районах предполагаемых действий десантники разворачивают пункты управления с современными автоматизированными средствами управления и связи, готовят специальную технику для проведения маневренных действий и захвата стационарного аэродрома и объектов обеспечения условного противника.

Передовые подразделения Ивановского соединения ВДВ, в ночное время пройдя на боевой технике свыше 100 км по полевым и рокадным дорогам, вышли в район полигона «Струги Красные», где приступили к разведке перегруппировывающихся сил условного противника.

Отметим, что в учениях командно-штабных учение с участием подразделений Ивановского и Ульяновского соединений ВДВ задействовано около 2,5 тыс. военнослужащих, а также более 500 единиц военной и специальной техники. Учения продлятся до 7 июля.