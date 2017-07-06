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Общество

Чтения «Взглядом Шекспира» пройдут в Михайловском с 23 по 26 августа

С 23 по 26 августа в Государственном музее-заповеднике «Михайловское» пройдут августовские чтения «Взглядом Шекспира», приуроченные к 193-й годовщине приезда А. С. Пушкина в псковское родовое имение. Об этом корреспонденту псковского агентства информации сообщила пресс-атташе музея Лидия Токарева.

Поясняя суть названия конференции, Лидия Токарева напомнила о письме Пушкина Дельвигу, датированном 1826 годом. «Не будем ни суеверны, ни односторонни — как французские трагики, — писал поэт своему другу-издателю, — Но взглянем на трагедию взглядом Шекспира». «Документальная точность при работе над произведением на историческую тему и абсолютная беспристрастность —  основные положения нового творческого метода, который предлагает Пушкин, ссылаясь при этом на «систему отца нашего  — Шекспира» [цитата из сочинения Пушкина «К издателю «Московского вестника»1828 года]», - отметила пресс-атташе заповедника.

Участники научных чтений «Взглядом Шекспира» обсудят такие темы, как: «Всемирная и русская история в творчестве А. С. Пушкина», «Пророческое призвание А. С. Пушкина», «А. С. Пушкин и историко-философские искания первой трети XIX века», А. С. Пушкин в русской и зарубежной философской критике XIX - XX веков «Значение литературного наследия Шекспира в творчестве Пушкина».

Заявки на участие в научной конференции в качестве докладчика принимаются до 18 августа. Слушатели могут посетить чтения без регистрации. Подробнее о Михайловских Пушкинских чтениях «Взглядом Шекспира…» можно узнать на официальном сайте музея.

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