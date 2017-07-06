Площадку для паркура и «альпийскую горку» попросил житель Пскова у депутата гордумы

12:14, 06 июля 2017, ПАИ

Депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков провел прием граждан по личным вопросам. Главной темой для обсуждения стало участие в программе «Формирование комфортной городской среды», инициированной партией «Единая Россия». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В частности, представитель дома № 4 улице Алехина предоставил пакет документов на участие двора в программе, отметив, что проект благоустройства составил один из активистов микрорайона, краевед Олег Ивченко. В проекте жители отразили пожелания: площадку для паркура, детский игровой комплекс, декоративный элемент «Альпийская горка», замену скамеек и урн. Жители готовы своими силами высадить деревья и кусты, чтобы отгородить парковку зеленью.

Также жители дома по улице Леона Поземского, 60 собрали всю документацию, необходимую для участия в программе. «Раньше мы благоустраивали свой двор сами, своими руками делали песочницу, скамейки, организовали парковку и клумбы. Когда появилась возможность отремонтировать двор, мы не стали медлить, собрали документы. Будем претендовать на участие в программе», - отметил председатель совета дома.

В ходе приема граждан депутат Григорий Стороненков предоставил председателю совета дома по улице Леона Поземского, 21/1 перечень документов для подачи заявки в программу и готов лично принять участие в собрании собственников, чтобы ответить на все вопросы жителей.

Кроме того, активист дома № 24 по улице Алехина пришел к депутату за советом по подготовке проекта благоустройства. Ряд предложений жителей вызывают сомнения, так как расположение подземных инженерных сетей собственникам неизвестно. Депутат Григорий Стороненков предоставил заявителю топографический план со схемой коммуникаций. Далее собственникам предстоит обсудить проект благоустройства на общем собрании.