В связи с участившимися ДТП сотрудники ГИБДД проводят в Псковской области операцию «Автобус»

11:08, 06 июля 2017, ПАИ

Сегодня, 6 июля, в Псковской области началась операция ГИБДД под названием «Автобус». Об этом в ходе заседания администрации Псковской области рассказал начальник ГИБДД региона Анатолий Ефимов, отвечая на вопрос губернатора Андрея Турчака об участившихся случаях аварий с участием автобусов. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, по словам Анатолия Ефимова сотрудники Госавтонспекции выставляют посты, выявляют утомленное состояние водителей, внесение изменений в конструкции, проверяют соблюдение ПДД.

Говоря о статистике ДТП, начальник областного ГИБДД отметил, что отмечается рост аварийности в Пыталовском районе. Там он уже превысил 30% и по количеству ДТП, и по раненым, и по погибшим. При этом основные причины аварий – столкновения автомобилей, наезды на пешеходов и наезды на препятствия.

Кроме того, более 200 ДТП, в которых 254 человека пострадали и 12 погибли, связаны с дорожной разметкой и проблемами с барьерным ограждением.

Андрей Турчак также спросил, как идут поиски водителя, сбившего ребенка в Псковском районе и скрывшегося с места происшествия. Анатолий Ефимов ответил, что есть силуэт автомобиля благодаря системе фотофиксации. Под него подпадают около 300 машин в базе ГИБДД, сейчас идет поверка. Глава региона поручил держать этот вопрос на контроле.