Андрей Турчак поручил Жанне Малышевой и Александру Кузнецову бывать в Великолукском театре еженедельно

11:27, 06 июля 2017, ПАИ

Губернатор Псковской области Андрей Турчак поручил председателю Госкомитета Псковской области по культуре Жанне Малышевой и вице-губернатору Александру Кузнецову в августе, накануне сдачи объекта, еженедельно бывать в Великолукском театре. Об этом с заседания администрации Псковской области 6 июля передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Жанна Малышева уточнила, что театр откроется 26 августа, в преддверии Дня города. По её словам, сейчас в здании ведутся отделочные работы и монтаж оборудования.