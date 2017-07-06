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Общество

Андрей Турчак поручил Жанне Малышевой и Александру Кузнецову бывать в Великолукском театре еженедельно

Губернатор Псковской области Андрей Турчак поручил председателю Госкомитета Псковской области по культуре Жанне Малышевой и вице-губернатору Александру Кузнецову в августе, накануне сдачи объекта, еженедельно  бывать в Великолукском театре. Об этом с заседания администрации Псковской области 6 июля передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Жанна Малышева уточнила, что театр откроется 26 августа, в преддверии Дня города. По её словам, сейчас в здании ведутся отделочные работы и монтаж оборудования. 

 

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