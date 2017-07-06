Почти на 50% сократилось число происшествий на псковских водоёмах по сравнению с прошлым годом

11:16, 06 июля 2017, ПАИ

За полгода на 46% сократилось число происшествий на воде в Псковской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество погибших снизилось на 42%. Такие данные озвучил председатель Государственного комитета региона по здравоохранению Игорь Потапов на заседании администрации области 6 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Всего за шесть месяцев на водных объектах зарегистрировали 15 происшествий (в прошлом году их было 28), в результате погибли 11 человек (в прошлом году – 19), спасти удалось 9 человек (в прошлом году – одного). В июне этого года на водоёмах никто не погиб, за аналогичный период прошлого были зафиксированы 9 смертей.

Пожаров за полгода в регионе зарегистрировали 405, что на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда произошли 450 возгораний. Погибли в огне 43 человека, в том числе двое детей. Количество смертей на пожарах по сравнению с 2016 годом сократилось на 23,21% (56 человек).

По словам Игоря Потапова, число суицидов снизилось на 21%, в этом году по данной причине погибли 55 человек. Он отметил двукратное снижение смертности в результате суицидов в Пскове и Великих Луках.

Что касается отравлений алкоголем, то среди антилидеров Игорь Потапов назвал Кунью, Невель, Псков, Великие Луки и Опочецкий район.

Губернатор Псковской области Андрей Турчак отметил, что ситуация с алкоголем в Опочецком районе схожа с той, что была в Островском, где приняты меры. По его словам, эти показатели связаны, в том числе, с торговлей некачественным алкоголем. «Все знают, где торгуют, где точки», - подчеркнул губернатор.

По ситуации с суицидами Андрей Турчак тоже предложил «не успокаиваться» и продолжать реализацию программы.

Игорь Потапов сообщил, что в целом от внешних причин в этом году в Псковской области скончались 352 человека, в прошлом - 417. Он подчеркнул, что из 9 контрольных показателей целевые значения достигнуты по 8 позициям, в том числе по смертности в результате ДТП и пожаров, от случайных утоплений, от самоубийств, от убийств, от стихийных бедствий. Показатели выше прогнозных остаются только по случайным отравлениям алкоголем.